شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: أوبريت "أنت أقوى" عمل قومى إنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويطرح الأوبريت المنتظر "أنت أقوى" الذى يشارك فيه نجوم مصر والوطن العربى، محمد منير، تامر حسنى، سميرة سعيد، صابر الرباعى، وائل جسار، كارول سماحة، كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج طارق العريان.

الأوبريت وصفه النجم تامر حسنى، فى بيان، بالعمل القومى والإنسانى، إذ قال: تشرفت بالاشتراك فيه عشان هو عمل قومى محترم وليه هدف إنسانى كبير بخلاف رفع الروح المعنوية والإيجابية ونشر الأمل من جديد، لافتا إلى أن العائد المادى كله سيذهب بالكامل لمتضررى وباء كورونا، كما أن جميع صناع العمل متبرعين بأجورهم بالكامل ولهم كامل الاحترام والتقدير وتشرفت بالعمل معاهم كلهم.. انتظروا الأوبريت العربى (أنت أقوى) خلال أيام إن شاء الله ... وربنا يحفظكم ويحفظنا جميعًا".

من ناحية أخرى رد تامر حسنى على مطالبات جمهوره بإقامة حفل لايف، قائلا: أكيد اتعرض عليا حفلات‎ Online ‎من فترة بس الحقيقة أنا واخد عهد على نفسى فى ظروفنا دى مش هعمل أى ‏عمل فنى ومش هغنى إلا لو هيكون فى فايدة مجتمعية مادية ومعنوية.. وحالياً فى مفاوضات على حفلة ‎Online ‎هيتخصص فيها منا جميعًا ومن الرعاة الرسميين حصة كبيرة من التبرعات للأسر المتضررة من وباء كورونا ‏والأسر محدودى الدخل. ‏

وعن آخر تطورات فيلمه "مش أنا" أوضح تامر : بالنسبة لاستكمال تصوير فيلم ( مش أنا ) ‏وقفت ‏تصوير الفيلم من أول يوم حسيت فيه بخطر على الناس، وقبل الحظر وقبل إعلان الدولة عن طلب عدم ‏التجمعات ‏فلا يمكن استكمال تصوير الفيلم حرصًا على سلامة الجميع.