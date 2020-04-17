شكرا لقرائتكم خبر عن متحمسة جدا.. نور تكشف صورة جديدة من كواليس مسلسل البرنس قبل عرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة اللبنانية نور صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020.





وعلقت نور على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على تويتر: "من كواليس ومراحل تحضير مسلسل رمضان القادم البرنس".





من ناحية أخرى انتهى فريق العمل من تصوير المسلسل نهائياً بعدما استغرق التصوير 3 أشهر، صورت من خلالها أسرة المسلسل فى أماكن متفرقة فى القاهرة ومنها مدينة الإنتاج الاعلامى، أكتوبر، شوارع خارجية، مصر الجديدة، بالإضافة لعدة أماكن شعبية وأخرهم الكيت كات .

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مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

وكانت النجمة اللبنانية نور، قد كشفت أن اسمها الحقيقى هو ماريان، وأنها متجوزة ولديها طفلان هما ليوناردو وليديا، كاشفة عن دورها فى مسلسلها الجديد "البرنس" أمام النجم محمد رمضان، المقررعرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، مؤكدة أنها ستؤدى شخصية "علا" خلال أحداث المسلسل.

وكشفت نور، عن أغرب موقف حدث لها عند مجيئها إلى مصر، ردا على سؤال أحد متابعيها عبر أسئلة ستورى إنستجرام، قائلة: "كان فى أغنية لبنانية للفنان وليد توفيق بيقول فيها (على كوبرى 6 أكتوبر أنا شفت غزال متحير)، كنت بسمعها طول عمرى (على كوبرى ستك توبر) ومفهمتش الأغنية غير لما جيت مصر".

وأشارت نور، إلى أن فيلم "شورت وفانلة وكاب" أمام أحمد السقا وشريف منير، هو العمل الذى كان سببا فى شهرتها الفنية، وأن أغنية "نور عينى" هى أكثر الأغانى التى تحب سماعها للنجم تامر حسنى، وأكثر أغنية تحبها لمصطفى قمر هى أغنية فيلم "أصحاب ولا بيزنس".