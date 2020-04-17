شكرا لقرائتكم خبر عن هوايتى غسيل الشجر.. رجاء الجداوى تستغل العزل المنزلى لرعاية حديقة منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت الفنانة القديرة رجاء الجداوى فترة العزل فى المنزل، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، لممارسة هوايتها، بحسب ما قالت، حيث نشرت عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة وهى تمسك بخرطوم مياه وترش به بعض الأشجار، وعلقت على الصورة قائلة "هوايتى غسيل الشجر".



رجاء الجداوى

الإعلامية بوسى شلبى، كانت قد شاركت متابعيها بصورة جديدة لها مع النجمة رجاء الجداوى، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وهما ترتديان الكمامات الطبية للتنبيه بضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتبت بوسى على الصورة التي نشرتها منذ قليل، "الكمامة مهمة واسألوا رجاء"، في إشارة لالتزامهم بتعليمات الوقاية اثناء نزولهم في الشوارع وقت الذروة، وسرعان ما حظيت على تفاعل كبير من اصدقائها ومتابعيها، منهم الفنانة يسرا.