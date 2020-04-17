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المخرج ستيفين سبيلبيرج يتنزه برفقة أصدقائه لكسر ملل كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد المخرج ستيفين سبيلبيرج أحد أفضل المخرجين حول العالم، بفضل الأفلام العظيمة الذى أخرجها في عالم السينما، ورغم سنه الكبير حيث يبلغ 73 عاما إلا أنه حرص علي النزول للتنزه أمام منزله، حيث نشر موقع ديلي ميل تقريرا مصورا له.

ستيفين سبيلبيرج وعلامة النصر للمصور

ستيفين سبيلبيرج وعلامة النصر للمصور

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ظهر المخرج الكبير وهو يرتدي الماسك ويسير بصحبة أصدقائه، كما أضاف التقرير أن هذا الظهور يأتي في الوقت الذى أخذ فيه ستيفين استراحة فنية من كل المشاريع الذى كان يحضر لها بسبب كورونا التى أثرت على كل المجالات فى العالم أجمع، وبالتالي بات ملزماً كغيره بالتزام البقاء في المنزل.

ستيفين سبيلبيرج
ستيفين سبيلبيرج

وألقت السلطات الأمريكية القبض على "ميكايلا"، ابنة المخرج العالمى ستيفن سبيلبيرج، وهى مثلة أفلام إباحية، وذلك بسبب العنف المنزلى فى ناشفيل بولاية تينيسى بعد ساعات من الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والعشرين، وهو الخبر الذى تم تداوله بكثافة عبر المواقع العالمية المختلفة، وأبرزها "دايلى ستار" و"ميد أى" وغيرها.

ميكايلا التى تحولت إلى إنتاج وتقديم محتويات خاصة بالبالغين، تم اعتقالها واحتجازها بأحد مراكز الاعتقال، وفقا لتقرير نشره موقع "رادار أونلاين"، وألقى القبض عليها فجرا ونُقلت إلى مركز الاحتجاز بعد فترة قصيرة، ولم تكشف التقارير التفاصيل الكاملة للواقعة التى تسببت فى إلقاء القبض عليها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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