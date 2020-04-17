شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا عايدة ومسرحية محطة مصر فى بث الثقافة بين إيديك على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبث المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك"، فى التاسعة مساء اليوم السبت، على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب إحدى أهم أيقونات الفنون الكلاسيكية أوبرا عايدة لفرقة أوبرا القاهرة ومشاركة كل من فرقة باليه أوبرا القاهرة، أوركسترا أوبرا القاهرة وكورال أوبرا القاهرة ومن إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل والموسيقى للإيطالى العالمى فيردى، وكتب نصها الغنائي مواطنه جيسلا نزوني عن قصة عالم الآثار الفرنسى اوجست مارييت التى خلد خلالها انتصار المصريين على الأحباش، حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد أسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وأمر بدفن القائد راداميس حياً لاتهامة بالخيانة العظمى لتنتهى الأوبرا باستسلامه فى قبره حيث سبقته إليه عايدة.

يؤدى الأدوار الرئيسية السوبرانو إيمان مصطفى‪ ‬فى دور عايدة، الباص رضا الوكيل فى دور رامفيس، الباص باريتون عبد الوهاب السيد فى دور الملك، جولي فيظي فى دور أمنيرس، الباريتون مصطفى محمد فى دور أموناصرو.

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يسبقها فى السادسة مساء مسرحية الأطفال محطة مصر من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس تأليف و أشعار محمد زناتى ومن اخراج رضا حسنين وتدور أحداثها حول فتاة تضل طريقها داخل محطة القطارات وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة العرض ويقوم بالاداء الصوتى مجدي فكري ، فاطمة محمد علي ، شادي سرور ، محمد عزت ، فرح حاتم ، شكري عبد الله ، محمد الزناتي ، عادل عثمان ، رضا حسنين ، رفعت ريان ، أحمد النمس ، نادين ، موسيقى حاتم عزت ، ديكورات سمير شاهين ، تصميم عرائس ريم هيبة ونحت عرائس محمود الطوبجي .