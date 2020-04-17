شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا الزمن الجميل.. أحمد زكى ومحمود حميدة فى صورة من 20 سنة.. اعرف قصتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفظ الصورة دائمًا بصفتها الأهم كونها مخزن للذكريات، حيث تكون أول اختيارات أى شخص يبحث عن تفاصيل من الماضى مهما بعد زمنه، فالنظر إلى صورة واحدة من الأرشيف، يكفى لاستعادة شخص عشرات بل مئات الذكريات المرتبطة بمرحلة عمرية معينة فى حياته، بما تحمله من صداقات وعداوات ونجاحات أحيانًا، وإخفاقات فى أحيان أخرى.

ولكل شخص ذكرياته الخاصة التى يحتفظ بها من مراحل عمره المختلفة، وتتجسد الذكريات الجميلة بحياتنا فى المقتنيات والهدايا والصور الشخصية سواء الفردية منها أو الجماعية مع الأسرة والأصدقاء، ومع وجود تلك الأشياء بحوزتنا نعيد مشاركتها مع المقربين منا خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وفى حالة كبار النجوم الذين مازالوا على قيد الحياة أو هؤلاء الذين رحلوا قبل أن يواكبوا عصر التقدم التكنولوجى الذى نعيشه فى وقتنا الحاضر، وانتشار مواقع التواصل الاجتماعى العديدة، تقوم الصور بدور استعادة الذكريات القديمة والنادرة.

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وفى هذا الصدد انتشرت صورة قديمة للنجم الراحل أحمد زكى، برفقة النجم محمود حميدة، أثناء مشاركة الأخيرة الفتى الأسمر حضور العرض الأول لفيلم "أرض الخوف"، الذى عرض بالسينمات فى الربع الأول من سنة 2000، وفى الصورة التى تجمع النجمين، ظهرا وهما يقفان بجوار بعضهما والابتسامة مرسومة على وجهيهما.

فيلم "أرض الخوف" من إنتاج عام 1999 وهو من تأليف وإخراج داوود عبد السيد وبطولة أحمد زكى ويبدأ الفيلم بإسناد المهمة التى تحمل اسم "أرض الخوف" إلى الضابط يحيى المنقباوى (أحمد زكي)، والذى يقوم بمقتضاها بالتحول إلى تاجر مخدرات محترف والعيش بين عتاة الإجرام والمهربين بعد فصله رسمياً من جهاز الشرطة وسجنه بتهمة الرشوة، وبعد هذا الزرع الكامل عليه أن يرسل تقارير سرية تحوى تفاصيل هذا العالم موقعة باسمه الحركى "آدم"، وبمنطق الزرع الكامل مصرح له بأن يقتل ويسرق ويرتكب كل الجرائم والمحرمات وعليه أن يحمى نفسه بنفسه.