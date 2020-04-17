شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حلا شيحة فى كواليس "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة حلا شيحة تصوير مشاهدها فى مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا والذى تواصل فى تصويره الأيام الحالية بديكور فيلا بالمعادى، مع بطلة العمل وننشر صورة من داخل الكواليس لحلا، حيث تجسد دور شقيقة يسرا وتعمل طبيبة ويكون هناك الكثير من المفاجآت ستكشفها حلقات المسلسل.

وكانت حلا شيحة صرحت لـ"الخليج 365"، قائلة: "أشعر أن تلك الخطوة نقلة كبيرة وأتمنى النجاح فيها لأنني أقدم بالفعل عملاً مختلفاً، ومتأكدة أنه سينال إعجاب الجمهور"، وأكدت أنها تطمح أن تُحقق نجاحا جديدا خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تحاول طوال الوقت اختيار أدوار مختلفة.

ويسابق صنّاع المسلسل الزمن للانتهاء من التصوير، حيث تدور الأحداث حول المشاكل والتفكك الأسري الذي يتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من تلك المشاكل عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى.

العمل بطولة يسرا، وحلا شيحة، عبير صبري، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.