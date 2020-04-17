شكرا لقرائتكم خبر عن ضاربا بقواعد الحظر عرض الحائط.. جونا هيل يستمتع بركوب الأمواج فى سانتا باربرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم جونا هيل على الاستمتاع بركوب الأمواج فى سانتا باربرا بكاليفورنيا، حيث يقضى وقتا فى الاستمتاع بالبحر والشمس والهواء النقى بعيدا عن أجواء الحظر المنزلى الذى يعيش فيه أغلب سكان العالم.

تلك المرة ليست الأولى التى يكسر فيها جونا قواعد الحظر والجلوس فى المنزل، فيبدو أن هيل لا يأخذ فيروس كورونا على محمل الجد ففى الوقت الذى يعانى فيه العالم من تفشى الفيروس، وفى ظل المطالبات بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لا يبالى هيل بالأمر بل ويقضى أوقاته يستمتع بالبحر وركوب الأمواج فى ماليبو بالولايات المتحدة قبل أسابيع إلى أن رصدته الكاميرات من جديد فى سانتا باربرا.

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من جانب آخر أعلن جونا رفضه المشاركة بدور فى فيلم "The Batman" الجديد، وجاءت هذه الأخبار بعد أن تم اختيار الممثلة زوى كرافيتز مؤخرًا لـ لعب دور سيلينا كايل، القطة العاشقة، في فيلم من إخراج مات ريفز الذي يشارك في بطولته الممثل الأمريكي روبرت باتينسون في دور باتمان.

وكان قد لعب هيل دور البطولة أمام إيما ستون في مسلسل الخيال العلمي "Maniac" الذى عرض على شبكة نيتفلكس وظهر لأول مرة في الخريف الماضي في فيلم "Mid90s" ، الذي كتبه أيضًا، بالإضافة إلى ظهوره مؤخرًا إلى جانب ماثيو ماكونهي في فيلم "Beach Bum”.