شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة أمير الانتقام.. حكيم: "قلت أغير جو وأتمشى فى البيت بالكمامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك نجم الأغنية الشعبية حكيم، متابعيه على إنستجرام، مقطعا ساخرا له، حيث تفاعل مع جمهوره بخفه دمه المعروفة، متحدثا عن "الحبسة" فى المنزل، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا.



النجم حكيم

حكيم ظهر الفيديو الذى نشره عبر حسابه، مرتديا كمامة، وواقفا أمام دولاب ملابسه، وهو يرتدى ملابس، وكأنه يتأهب للخروج، وعلق قائلا "أنا قولت أغير جو وأتمشى فى البيت بالكمامة بدل ماحنا قاعدين كده، لا اللبس يكمكم ولا حاجة.. انتوا فاكرنى انا حكيم.. أنا حسن الهلالى".



حكيم

وكان حكيم قد ظهر وهو يقدم أغنية توعوية من منزله للتحذير من خطورة السلام بالإيد مما يساعد على تفشي عدوى فيروس كورونا، ونشر "حكيم" فيديو وهو يغنى عبر حسابه الرسمى على"انستجرام"، قائلا في كلمات الأغنية: "من قبل فيرس كورونا كان السلام بالأيد صبح السلام بالإشارة من بعيد لبعيد".

ووجه "حكيم" رسالة للمصريين عقب أغنيته القصيرة قائلا: "على فكرة أنا أول مرة اغنى في البيت أول مرة في حياتى اغني في بيتي.. بس تضامنا مع كل شعوب العالم نخلي بالنا من نفسنا وبلاش السلامات والاحضان.. وربنا يكفينا شر الامراض ويكفى مصر شر الوباء والبلاء اللي احنا فيها، ويحمى كل شعوب العالم.. وخلوا بالكم من نفسكم".