شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو ودى نيرو يمنحان المتبرعين بسبب كورونا فرصة الظهور فى فيلمهما المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم ليوناردو دى كابريو والنجم روبرت دى نيرو عن انضمامهما لتحدى All in Challenge، بهدف التبرع لإطعام الفئات الفقيرة، والتى تأثرت إلى حد كبير بسبب فيروس كورونا الذى أوقف أغلب المجالات حول العالم، وذلك من خلال فيديو ظهر فيه الثنائى دى كابريو ودي نيرو عبر إنستجرام خلال الساعات الماضية.

الأمر لم يقف عند ذلك، وإنما امتد إلي هدايا عديدة من قبل النجمين مقابل التبرع والمشاركة في التحدي، وذلك عن طريق منح أحد المتبرعين فرصة الانضمام للثنائي ليوناردو ودي نيرو في فيلمهما الجديد الذى يحمل اسم Killers of the Flower Moon، حيث قال ليوناردو خلال الفيديو : "إذا كنت تتساءل عن الطريقة التي تشارك من خلالها مع العظيم مارتن سكورسيزي في عمل من أعماله الذى يقوم بإخراجها، فالفرصة قد أتت، ما عليك سوي التبرع، وستشاركنا الظهور في الفيلم الذي نحضره حالياً، بالإضافة إلي منحنا هدايا أخري مقابل التبرع تتمثل في حضور العرض الخاص للفيلم".

على جانب آخر موقع us weekly أشار خلال الفترة الأخيرة خلال تقرير مطول أن النجم ليوناردو دي كابريو يحاول الالتزام بالقواعد من أجل الوقاية من كورونا بالتزام الحجر الصحى في منزله بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وأضاف التقرير على لسان مصدر لم يكتب اسمه أنه لا يعيش وحده في لوس أنجلوس حيث تعيش معه صديقته الإيطالية كاميلا بنفس المنزل منذ أن بدأ الثنائي فترة الحجر، وهو ما دعي العديد من جمهور ومحبي النجم الكبير للتكهن بما إذا كان الحجر واستمرارهما سوياً في منزل واحد لفترة تمهيداً للإعلان عن الزواج خلال الفترة المقبلة، واسدال الستار علي صداقتهما التي استمرت لفترة طويلة في السنوات الأخيرة أم أن نجم هوليود الوسيم سيظل ثابتاً علي موقفه بعدم الزواج حتي الآن رغم ارتباطه بأكثر من فتاة خلال حياته سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه.