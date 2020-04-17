شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يقدم وجبة دسمة من أغانى الهضبة والعندليب ومحيى فى حفل "لايف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم هيثم نبيل، مجموعة متنوعة من الأغانى المختلفة لكبار المطربين، منهم العندليب عبد الحليم حافظ، الهضبة عمرو دياب، محمد محيى وهشام عباس، بالإضافة إلى عدد من أغانيه الخاصة، وذلك فى حفل مباشر بدون موسيقى، عبر حسابه على فيس بوك، خلال فترة الحجر الصحى لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وغنى هيثم، للهضبة أغانى "خليك فاكرنى، وبينا معاد، قصاد عينى، صدقتنى"، كما غنى للعندليب "تخونوه"، وغنى "روح قلبى" للنجم محمد محيى، وغيرهم من النجوم منهم هشام عباس، محمد فؤاد، محمد منير، كما غنى بعض أغانيه الخاصة منها "وأنا لوحدى"، كما غنى أغنية مسلسل البرنس لمحمد رمضان "مين يلومنا" وهى من كلمات سارة سعيد وتوزيع عادل حقى.

من ناحية أخرى، سجل هيثم نبيل أغنية جديدة لتوعية الناس بفيروس كورونا بعنوان "من جوه بيوتنا"، وهى من كلماته وألحانه، والتوزيع الموسيقى والهندسة الصوتية لهشام البنا.





وانتهى هيثم نبيل أيضا خلال الفترة الماضية من تسجيل 5 أغنيات من ألبومه الجديد وهم "كان لينا ناس"، وهى من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقى حسين النجار، وجيتار مصطفى أصلان، وهندسة صوت مصطفى رؤوف، والثانية "زى زمان"، وهى من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع موسيقى عادل حقى، وهندسة صوت مصطفى رؤوف.

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أما الأغنية الثالثة بعنوان "عدو الستات"، وهى من كلمات نسمة فؤاد، وألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى حسين النجار، وهندسة صوت مصطفى رؤوف، وجيتار مصطفى أصلان، والرابعة بعنوان "بداية أجمل"، وهى من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى حسين النجار، والخامسة بعنوان "مانستغناش"، وهي من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى حسين النجار، ومن المقرر أن يتم طرحه وقت طرح الألبوم في الأيام المقبلة.

يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل ألبوم "مرحلة جديدة"، وضم 15 أغنية، كما شارك أيضًا فى عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع الفنان محمد هنيدى، ومسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، ومسرحية "اللى عليهم العين" مع الفنان خالد سرحان، بعدة أغانى بصوته.