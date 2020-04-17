شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين على تقلد "قطط" النجمة شريهان فى فوازير حاجات ومحتاجات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمصت الفنانة الشابة ياسمين على، دور النجمة الكبيرة شريهان، فى أغنية تتر النهاية لفوازير "حاجات ومحتاجات" التى عرضت فى شهر رمضان عام 1993، فى فيديو جديد لها عبر حسابها على "تيك توك – tik tok".

@yasminaliofficial13 الفوازير اللي بعشقها ... شريهان##اكسبلور ##اكسبلور_explore ##اكسبلور_فولو♬ الصوت الأصلي - yasminaliofficial13

وأعربت ياسمين فى تعليقها على الفيديو، أنها تعشق فوازير النجمو شريهان، قائلة: "الفوازير اللى بعشقها.. شريهان".

وكانت الفنانة والمطربة ياسمين على، كشفت خلال استضافتها مؤخرا، فى برنامج "التاسعة" مع الإعلامى وائل الإبراشى، المذاع على التليفزيون المصرى، عن اعتذارها عن المشاركة فى مسلسل من مسلسلات رمضان قبل البدء فى التصوير بيوم واحد، وذلك بسبب فرض حظر التجول، واحتراما لهذا القرار، مضيفة أن السبب الحقيقى فى اعتذارها يكمن فى أنها شخصية تحب أن تنفذ القوانين بكل حذافيرها.

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واسترسلت قائلة: "أنا أعمل بمفردى ولا أتبع أى مؤسسات إنتاجية، والسبب الحقيقى وراء نجاحى هى إرادة الله".

يذكر أن المطربة ياسمين على، شاركت فى مسلسل بنت القبايل، الذى قامت ببطولته النجمة حنان مطاوع وشاركها عمرو عبد الجليل، محمد رياض، مدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة فى تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكى تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

مسلسل "بنت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح، أشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى، غناء مدحت صالح وياسمين على، موسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.

وكانت النجمة الكبيرة شريهان، وجهة تحية لمن يشارك فى محاربة فيروس كورونا حول العالم، مؤكدة أننا جميعا نواجه حربا وجودية مصيرية، لكن فى الوقت ذاته حملت الجميع مسئولية انتشاره وأنها لا تستثنى أحدا من ذلك.

وكتبت شيريهان عبر حسابها بموقع "تويتر" "تحية إلى كل شخص أثبت أنه إنسان وتعامل مع هذا الوباء العالمى الكارثى اللاإنسانى، تحية إلى كل من يحارب هذا الوباء بحكمة ومسئولية وشرف، فنحن جميعا نعيش حرب وجودية مصيرية فى مواجهة كورونا.. وسامحونى كلنا كنا سببا فيه ولا أستثنى أحدا".