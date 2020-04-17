شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ليلى علوى فى جلسة تصوير ساحرة × 8 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة ليلى علوى لجلسة تصوير جديدة مع المصور خالد فضة الذى كشف عن الصور عبر حسابه بموقع إنتسجرام، وظهرت ليلى بإطلالة أنيقة وساحرة لاقت إعجاب المتابعين كعادتها فى جلسات التصوير التى خضعت لها فى السنوات الأخيرة.

وكانت ليلى علوى قد أعلنت مؤخراً مشاركتها فى تحدى الخير، وقبول دعوة الفنانة كنده علوش، وتكفلت برعاية 50 أسرة لمدة شهر كامل، ممن تضرروا من تفشى فيروس كورونا المستجد، حتى يتثنى لهم البقاء داخل منازلهم لمحاربة الفيروس الذى انتشر بشكل كبير فى مختلف أنحاء العالم.



ليلى علوى

كما علقت ليلى علوى عن أزمة كورونا فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدة ببرنامج القاهرة الآن، بأن أزمة فيروس كورونا مقلقة بسبب سرعة انتشاره، موضحة أنها تملك الوعى الكافى ليس من وقت ظهور الفيروس فى مصر لكن من قبلها وتابعت فى رسالتها للجماهير "إقلقوا على نفسكم واحذروا بدون هلع".

وأضافت ليلى علوي، أنها تلتزم بالمكوث فى المنزل هى وأسرتها، كما أنها تقوم بإجراءات التعقيم الكافية، وأنها منعت التلامس فى المنزل بين أفراد العائلة، بالإضافة إلى خلع الأحذية أمام المنزل فضلاً عن تناول أفراد الأسرة لمشروبات ساخنة باستمرار والمحتوية على فيتامين "سي".

وتابعت علوى أنها كفنانة عليها دور مجتمعى من خلال المشاركة فى "تحدى الخير"، بين رموز الفن والرياضة، قائلة: "تلقيت التحدى من الفنانة كندة علوش، وقررت المشاركة للمساعدة لكل المهن صاحبة "اليومية"، حيث إنها قررت ضمن زمرة من الفنانيين التكفل بعدد من أسر هذه الشريحة عبر كرتونة تضم تموين شهر كامل.



ليلى علوى فى جلسة تصوير ساحرة

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النجمة ليلى علوى



ليلى علوى فى احدث جلسة تصوير



ليلى علوى فى احدث جلسة تصوير



صور ليلى علوى



النجمة ليلى علوى فى جلسة تصوير