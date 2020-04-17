شكرا لقرائتكم خبر عن قال إيه عصبية.. منة عرفة ومى حلمى تشاركان فى تحديات "تيك توك" بفيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاضت الفنانة منة عرفة، تحديا على تطبيق "تيك توك"، بفيديو كوميدى جديد مع المذيعة مى حلمى، حيث التقطتا مقطع فيديو، قلدت فيه منة الصوت، وهى تقول: قال إيه.. قال أنا عصبية تخيلى.. معرفش بيجيب الإشاعات دى من فين.. أنا عصبية أنا"، وكانت مى تستمع لها بينما ظهرت على وجهها علامات الاستغراب من تناقض شكواها وعصبيتها فى الكلام وصراخها، وهو مقطع شهير انتشر على "تيك توك" ضمن تحديات تقليد الأصوات والأداء.





وقد تشاركت منة ومى الفيديو الذى نشرته مى حلمى، عبر صفحتها على "تيك توك"، وهى أكثر تفاعلًا على التطبيق الشهير من منة، وفى آخر ظهور للمذيعة مى حلمى وزوجها المطرب محمد رشاد فى تجربة جديدة لهما عبر تطبيق تيك توك، كان قبل قرابة 3 أسابيع، وكانا يجسدان مشهد السيدة التى غادرت أحد البرامج على الهواء مباشرة.

@maihelmy07 قال ايه عصبيه [email protected] ##مي_حلمي♬ original sound - maihelmy07

ونشرت مى حلمى مقطع الفيديو الذى ظهرت فيه مع زوجها، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت معلقة "ألغى رحلتي" وهى الجملة الشهيرة التى اختتمت بها السيدة مقطع الفيديو الذى تداول بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا.





أما منة عرفة ففى منتصف شهر مارس الماضى، كانت قد خضعت لجلسة تصوير جديدة من أجل مقابلة لإحدى المجلات، وارتدت فستاناً فضياً مع خلفية فضية كذلك، وكشف عن الصور الجديدة، مصصم فستانها محمد اسماعيل، وفى نفس الوقت تواصل منة تصوير دورها فى مسلسل "ليالينا" مع المخرج أحمد صالح والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

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وتعافت منة عرفة مؤخراً من الوعكة الصحية التى مرت بها وتسببت فى دخولها المستشفى وخضوعها لعملية جراحية، حيث حرصت على طمأنت متابعيها على السوشيال ميديا وكتبت "شكرا لكل الناس اللى سألت عليا وجاتلى المستشفى وآسفة لو فى حد مردتش عليه أنا عاملت العملية وبقيت أحسن الحمد الله".















