صور.. دينا حايك تنتهى من تصوير كليب "ما تعيشا كتير" فى أوكرانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة اللبنانية دينا حايك من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "ما تعيشا كتير"، وذلك فى العاصمة الأوكرانية كييف، على مدار يومين مع المخرج زياد خورى وإشراف إيلى خورى، ومقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على قنوات الأغانى المختلفة والسوشيال ميديا.
دينا حايك
وتقوم كلمات الاغنية:
شو لي خلاك فيي مغروم
بتعرف عن جد انك مهضوم
رايح للناس تحكي وتقول
انو قلبي بحبك مشغول
اه اه
ما تعيشا كتير بعد بكير تا دوب بعنيك
اه اه اه اه
هاجي محروق خلينا نروق شو صاير عليك
شفتك مرة وبي هالمرة صعبي حس بشي
بدي وقتي عطيني وقتي تحسلك شي
لحقت تسير تسهر ما تنام وتعشق ودوب بي تلات ايام
اه اه اه
ما تعيشا كتير بعد بكير و بعد بكير تدوب بعنيك
اه اه اه
حاجي محروق خلينا نروق شو صاير عليك
شفتك مرة بي هالمرة صعبي حس بشي
بدي وقتي عطيني وقتي تحسلك شي
أغنية "ما تعيشا كتير" من كلمات منير أبو عساف، ألحان كوهين تيبي، توزيع ايتكن كورت وميشال فاضل، مكس وماسترينج روجيه ابي عقل، استوديو ميشال فاضل اما إطلالة الفنانة دينا حايك من توقيع المصمم يوسف الجسمي.
وحلت الفانة دينا حايك مؤخراً ضيفة فى "شريط كوكتيل"، الذى يقدمه الفنان هشام عباس عبر قناة الحياة، اليوم الخميس، وغنت عدداً من الأغانى مع هشام عباس، حيث تم عمل "كوكتيل" من الأغانى للبرنامج
الفنانة دينا حايك
جانب من كليب ما تعيشا كتير
جانب من الكليب
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