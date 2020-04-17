شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يروج لفيلمه "حظر تجول" ساخرا: قريبا لما السينمات تفتح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روج الفنان محمود الليثى لفيلمه الجديد "حظر تجول"، والذى يقوم ببطولته إضافة إلى عدد من النجوم، بطريقة ساخرة فى ظل الإغلاق الحالى للسينمات بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث نشر برومو الفيلم، مصحوبا بتعليق :"فيلم حظر تجول قريبا .. لما تفتح السينمات".



الليثى

ويقدم الممثل محمود الليثى ضمن سياق أحداث فيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس، أغنية إحنا اللى حظرنا الحظر، وهى ضمن سياق الفيلم الذى انتهى من تصويره رمسيس أول فبراير 2020، وكشفت الأغنية عن الفنان محمود الليثى بينما يغنى لحظر التجول على سطح إحدى العمارات، وسط أجواء ليلية هادئة.

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ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها لتمر الليلة فى محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

وكان آخر أفلام إلهام شاهين، "يوم للستات" التى شارك فى بطولته كل من الفنانة نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داوود، تأليف هناء عطية، وتدور قصته داخل حى شعبى بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحى فى حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التى تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.