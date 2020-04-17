شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برودواى بريان ستوكس يتعافى من كورونا ويغنى من شباكه دعما للجيش الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع جاست جيرد عن تعافى نجم برودواى بريان ستوكس ميتشل، الحائز على جائزة تونى، من فيروس كورونا، ونشر الموقع عددا من الصور لميتشل وهو يغنى من شباكه فى نيويورك للعاملين فى مجال الرعاية الطبية كل يوم، وذكر الموقع أن ميتشل بدأ يغنى كل ليلة بعد تعافيه وقدرته على التقاط أنفاسه والتنفس بعمق وبشكل طبيعى.

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من جانب آخر لم ينجو عدد من كبار السن من فيروس كورونا، ما تسبب في وفاتهم ومنهم الممثلة لي فييرو عن عمر 91 عاما، وذلك بسبب مضاعفات اصابتها بفيروس كورونا، وهي الممثلة التي اشتهرت بدورها في فيلم الفك المفترس وأندرو جاك أحد أبطال فيلم Star Wars وهو واحد من أشهر مدربي اللهجات إضافة إلي مشاركته بالتمثيل في العديد من الأفلام منها فيلم بات مان الجديد وغيرها من الأعمال ، فيما توفي الممثل الكوميدي الياباني الشهير كين شيمورا بشكل مأساوي عن عمر يناهز السبعين بعد أن عانى من مضاعفات فيروس كورونا، كما توفى الممثل الأمريكى العالمى مارك بلوم، من مضاعفات إصابته بالفيروسات التاجية كورونا المستجد "كوفيد 19”،ايضا والذى رحل عن يناهز 69 عامًا، فيما رحل أيضا الكاتب المسرحى برودواى تيرينس ماكنالى.

JAWS هو فيلم إثارة ورعب أمريكى من إخراج ستيفن سبيلبرج، يحاول فيه قائد الشرطة وعالم بحرى وصياد إيقاف قرش أبيض كبير من الفتك بجزيرة صغيرة ويعد "JAWS" واحدا من أشهر أفلام القرن العشرين حقق الفيلم نجاحاً ساحقاً فى الإيرادات ولدى النقاد أيضاً ويعتبر واحدا من أفضل الأفلام على مر العصور؛ حيث تم اختياره فى 2001 من قبل مكتبة الكونغرس لحفظه فى الأرشيف الوطنى الأمريكى للأفلام باعتباره أثرا ثقافيا وتاريخيا ووصلت ميزانية الفيلم إلى 9 ملايين دولار أمريكى، بينما حقق إيرادات خيالية كانت مثار حديث كل عشاق السينما حيث وصلت إلى 471 مليون دولار.