وفاة والدة محمد الحناوي مؤلف مسلسل "قوت القلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : أعلن محمد الحناوي، مؤلف مسلسل "قوت القلوب"، منذ قليل، عن وفاة والدته. وكتب الحناوي، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "أمي الحبيبة في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون". مسلسل "قوت القلوب" بطولة: ماجدة زكي، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، إسلام جمال، سهر الصايغ، ليلى عز العرب، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، عمرو صحصاح، ديانا هشام، سمر علام، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

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