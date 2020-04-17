بعد انضمامه بـ24 ساعة.. 2 مليون متابع لـ"جوني ديب" على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انضم النجم العالمي جوني ديب، لموقع "إنستجرام"، قبل ساعات قليلة، ليكون أحدث النجوم العالميين انضمامًا للموقع الشهير.

وحصل "ديب" 2 مليون متابع لصفحته على الموقع، وبدأ حسابه بنشر صورة له، ثم مقطع فيديو تحدث خلاله عن عدة أمور، أبرزها فيروس كورونا المستجد إذ قال: "علينا الآن فتح أحاديث كما يهددنا عدو غير مرئي سبب لنا مأساويات غير محسوبة ويهدد حياة الكثيرين، وعلينا أن نراعي بعضنا البعض في ظل تفشي وباء كورونا".

أما عن سبب انضمامه للموقع الشهير، فقال: "حقًا لم أجد سبب حقيقي وراء انضمامي لانستجرام".

كما وجه الشكر لجمهوره ومتابعيه على مستوى العالم، والذي سانده مؤخرًا في قضيته الشهيرة ضد زوجته السابقة إمبر هيرد، قائلًا: "شكرا لكم على ماقدمتوه لي خلال طيلة هذه السنوات".

جوني ديب هو نجم سلسلة الأفلام الشهيرة pirates of carribean، وقدم منها 5 أجزاء، وقد تنجح شركة "ديزني" في إقناعه لتقديم شخصية "جاك سبارو" من جديد في الجزء السادس.