غادة طلعت تشارك في "الفتوة" وتكشف عن شخصيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نشرت الفنانة غادة طلعت، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة الملصق الدعائي الخاص بمشاركتها في مسلسل "الفتوة"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.
وكتبت غادة في تعليقها على الصورة التي ظهرت فيها مرتدية ملابس الشخصية "بِسْم الله.. مسلسل الفتوة النجم ياسر جلال، رمضان 2020، الست ثريا.. إخراج حسين المنباوي.. لا قوة إلا بالله".
"الفتوة" تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، أحمد خليل، مي عمر.
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