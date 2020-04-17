بالفيديو| عبدالله الجاسر "عبودكا" يحكي تفاصيل الاعتداء عليه وإصابة عينه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صوّره نجم "السوشيال ميديا" الكويتي عبدالله الجاسر الشهير بـ"عبودكا"، من داخل غرفته في المستشفى، يكشف من خلاله تفاصيل الاعتداء عليه.

عبدالله أكد أن سيارة كان يقودها مجهول -لم يكن يعرف أن هناك شخصًا آخر بجواره-، ظلت تلاحقه فرفض التوقف واضطر في النهاية إلى الوقوف ونزل ليسأله ما به، ولماذا يفعل هكذا، مؤكدًا أن الأمر لم يتطور لاشتباك أو تبادل السباب، وفجأة وجد الشخص الآخر ينزل من السيارة، وفي لمح البصر ضربه بآلة حادة على عينه وأنفه.

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وتابع: "إن شاء الله أطلع بالسلامة والقانون يأخد مجراه، هالحين الأهم أبغي دعواتكم معايا، مشكورين كلكم، يعطيكم العافية خرعت أمي وأبوي".

كان المذيع عبدالرحمن الجاسر شقيق عبدالله، كتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "تعرض أخي عبدالله لحادث اعتداء بآلة حادة نتج عنها إصابات بليغة في عينه وأنفه، الله يقومه بالسلامة".