ليلى علوي في جلسة تصوير جديدة.. الجمهور: "كل ما تكبر تحلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشف المصور خالد فضة عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، عن جلسة تصوير كانت قد خضعت لها الفنانة ليلى علوي، أثناء تواجدها في مدينة الجونة.

وظهرت ليلى، في الجلسة مرتدية فستانا أبيض، وتلقت العديد من التعليقات منها: "كل ما تكبر تحلى.. وتصير أحلى وأحلى"، و"زي القمر"، و"إيه كل الحلاوة دي".

يذكر أن الفنانة ليلى علوي، نعت خلال الشهر الجاري زوجها السابق رجل الأعمال الراحل منصور الجمال، وذلك عبر "إنستجرام"، قائلة: "إنا لله وإنا اليه راجعون، ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال دكتور منصور الجمال الذي وافته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته، ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان".