هقدم شجرة الدر ولا اقترب من أحفادي.. تصريحات غادة عبدالرازق لـ"أسرار النجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدثت الفنانة غادة عبدالرازق عن تعاملها مع الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا خاصة وهي لازالت تصور مشاهدها في مسلسل "سلطانة المعز".

وقالت "غادة"، خلال مداخلة في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه المذيعة إنجي علاء عبر قناة إذاعة F.M، إنها تواجه صعوبة في أماكن التصوير بسبب إجراءات التعقيم وخلافه، موضحة: "الواحد بيبقى مش عارف يركز كل شوية تعقيم وتصوير ومبنسلمش على بعض ودايما محافظين على المسافات وكلنا ملتزمين بالإجراءات الوقائية الحقيقة".

وعن تعاملها مع أسرتها، أكدت غادة إنها لا تقترب منهم، وعند وصولها المنزل تبدأ بتطبيق كافة الإجراءات من تعقيم وغسل ملابسها والاستحمام بالماء الساخن: "بقلع الجزمة والشراب وبياخدوا الملابس يغسلوها وبتعقم وبعدين ادخل الحمام وأخد دش بمياه سخنة جدا، وبنتكلم عن بعد مبقربش منهم بقولهم هاي من بعيد".

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وكشفت غادة عن نيتها لتقديم عمل تاريخي، وتحديدًا تجسيد شخصيتي "شجرة الدر"، "حتشبسوت"، مؤكدة إنها تعاقدت بالفعل على شئ من هذا القبيل على أن يعرض في رمضان 2021.

وتخوض غادة عبدالرازق، السباق الرمضاني 2020، بمسلسل "سلطانة المعز"، بطولة محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، محمد حاتم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎