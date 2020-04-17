هنا الزاهد: اعتذرت عن "هزر فزر" مرتين.. و"بتكسف قدام أحمد فهمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حكت الفنانة هنا الزاهد التفاصيل المتعلقة ببرنامجها الجديد "هزر فزر"، الذي يعرض يومي السبت والأحد من كل أسبوع على قناة cbc.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه المذيعة إنجي علاء عبر إذاعة نجوم F.M، قالت إنها رفضت في البداية تقديم البرنامج لإنها لم تكن ترى نفسها مذيعة.

وأضافت "هنا"، أن القائمين على البرنامج أخبروها إنه النسخة الحديثة من برنامج "بدون كلام"، الذي كان يقدمه الفنان الراحل حسن مصطفى في فترة الثمانينات: "حبيت الفكرة لكني بفضل التمثيل".

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وعن أصعب حلقات برنامجها، كشفت "هنا" إنها الحلقة الأولى والتي استضافت فيها زوجها الفنان احمد فهمي: "بتكسف قدام أحمد أوي".

وأكدت هنا الزاهد، أن فهمي كان سعيد بها وبتجربتها الجديدة.