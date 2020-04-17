تراند اليوم : شقيقة فنانة شهيرة تثير الغضب: "شعب هذه الدولة العربية خونة ومنافقين"



شنت شقيقة فنانة شهيرة، هجومًا حادًا على شعب دولة عربية، واصفة إياهم بأنهم خونة ومنافقين، ما أثار موجة غضب ضدها.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشقيقة الفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة وتدعى سارة بطمة، في لقاء فيديو مع الشاب السعودي الشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي "ريان جيلر"، وهي تهاجم الشعب العراقي، حيث قالت : "أنا ما أحب أهل العراق الصراحة، لأنهم أهل نفاق وشقاق وأنا حرة".

فيما رد عليها ريان جيلر: "أهل العراق على راسي ولدي فئة كبيرة من جمهوري هناك"، لترد سارة قائلة: "أنا ما أحبهم".

وعندما سألها جيلر عن السبب قالت: "عيونهم معيورة هم منافقين"، ليرد هو: "لا يا سارة، بليز، ما تغلطين عليهم هم أهل كرم"، ولكن سارة بطمة تابعت هجومها قائلة: "يا خونة يا أهل العراق مين خان صدام حسين غيركم".

وأثار الفيديو موجة غضب بين النشطاء في العراق، مذكرين سارة بطمة بفضيحة تورط شقيقتها الفنانة دنيا بطمة في قضية غير اخلاقية متعلقة بنشر وتسريب صور خاصة لمشاهير وابتزازهم في القضية المعروفة بحساب "حمزة مون بيبي"، والتي تورطت فيها شقيقتها الثانية أيضًا "ابتسام" وهي محبوسة حاليًا على ذمة القضية مع عارضة الأزياء المغربية عائشة عياش.