تراند اليوم : " هذا ما فعله واستفزهم".. مفاجأة في واقعة الاعتداء على فنان كويتي شهير



أثارت واقعة الاعتداء على الفنان الكويتي ومشهور مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر الشهير بـ"عبودكا"، موجة جدل كبيرة لم تنتهي عبر السوشيال ميديا، خاصة أن الاعتداء أسفر عن إصابات بالغة له.

وتعرض "عبودكا" للضرب من قبل شخصين بآلة حادة، نتج عنه نزيف من العين والأنف، حيث أصيب بقطع في القناة الدمعية وكسر في الأنف، وأجرى عملية جراحية على إثرها، ومن المقرر أن يجري عملية آخرى الفترة القادمة.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن سبب اعتداء شابين عليه، هو عدم وقوفه لهم بسيارته من أجل التقاطهما صورة معه، الأمر الذي استفزهم ولاحقوه بالسيارة ثم تهجموا عليه بآلة حادة محدثين الإصابات المشار إليها.

وذكر حساب "أمن ومحاكم"، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن المباحث الجنائية تقبض على حدثين اعتديا على عبودكا في الوفرة.

ويتابع "عبودكا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مئات الآلاف من معجبيه، وهو أحد أشهر النشطاء في الكويت.

من جانبه نشر الصحافي الكويتي أبو طلال الحمراني المتخصص في أخبار الحوادث والأخبار الأمنية، مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لخروج "عبودكا" من غرفة العمليات.

كتب "الحمراني"، على الفيديو الذي نشره على "تويتر"، "عبودكا بعد خروجة من غرفة العمليات؛ بعد أن خضع لعملية جراحية دقيقة في العين ونقله إلى الجناح حيث سيتم إجراء عملية أخرى بعد أيام".

المباحث الجنائية تقبض على حدثين اعتديا على #عبودكا في الوفرة https://t.co/h51h2xB32v — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) April 16, 2020

— أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt)

#عبودكا بعد خروجة من غرفة العمليات بعد أن خضع لعملية جراحية دقيقة في العين ونقله إلى الجناح حيث سيتم إجراء عملية أخرى بعد أيام.



أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه 🌹 pic.twitter.com/KxJPmH59JT — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 16, 2020

— أبو طلال الحمراني (@al7mrany)