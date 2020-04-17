تراند اليوم : " قيامة عثمان" يعود لعشاقه الأسبوع المقبل في موعده

نشرت الحسابات المهتمة بموسم المسلسل التركي الشهير" المؤسس عثمان" عددا من الصور، بالإضافة إلى مقطع فيديو عن الحلقة الجديدة والتي توقفت لمدة أسبوعين، حيث ستبث في موعدها الأربعاء المقبل على فضائية atv التركية.

وكان "المؤسس عثمان" قد توقف لمدة أسبوعين، ما أثار قلقا لدى محبيه، بأنه ربما يتم التوقف عن بثه إلى أجل غير مسمى، بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن حساب المؤسس عثمان على تويتر، كان قد أكد أن فريق العمل عاد مجددا لموقع التصوير لأجل استكمال المشاهد، بعد تردد أنباء عن تأجيل المسلسل حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن هذا الأسبوع لا يوجد حلقة جديدة، منوها أن طاقم العمل عاد اليوم لاستكمال التصوير.

وكان حساب المؤسس عثمان قد أشار في تدوينات سابقة إلى أنه بخصوص الاستفسارات عن موعد الحلقة 18 , الحلقة غير جاهزة ولا يوجد تاريخ محدد أو معلن والتصوير متوقف بسبب فيروس كورونا حتى إشعار آخر.







