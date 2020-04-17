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رئيس التنمية الثقافية ينعى محمد حمام شيخ الخطاطين

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ينعى د. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجموع العاملين بقطاع الصندوق، الفنان الكبير شيخ الخطاطين محمد حمام عضو اللجنة العليا لملتقي القاهرة الدولي لفن الخط العربي، والذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر ناهز خمسة وثمانون عاما.
ولد محمد حمام في عام 1935 بحي عابدين،

وعمل بمهنة الخط العربي منذ عام 1947، عمل بالتليفيزون المصري قبيل افتتاحه منذ عام 1959 وأنشا فيه قسم الخط العربي، ثم عمل في عام 1961 بجريدة الأهرام حتي عام 1968 ، توالي عمله بأكبر الجرائد المجلات المصرية والعربية طوال فترة حياته.
عمل بالتدريس منذ عام 1983 بمعهد الخط العربي، وكان له دور رائد في تأسيس الجمعية المصرية العامة للخط العربي ، كما كتب أربع كراسات تعليمية للخط لدولة البحرين ، وكتاب لتعليم الخط لغير الناطقين بالعربية بالمملكة المتحدة ، واختير قوميسيرا لمعرض فن الخط العربي ببلغاريا عام 2002 ، شارك في العديد من ملتقيات ومعارض الخط العربي في مصر والعالم.
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