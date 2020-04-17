عمر كمال يعلن بدء العد العكسي لأغنية "تحِيا للجيش الأبيض"

العكسي لصدور أغنية "تحيا للجيش الأبيض" من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.
أعلن الفنان المصري عمر كمال عن بدء العد
ونشر الشاعر إيهاب عبدالعظيم عبر حسابه على تويتر فيديو من داخل الاستديو في القاهرة، حيث أعلن خلاله عمر كمال عن بدء العدالعكسي للصدور، إذ من المُتوقع صدورها خلال الأيام القليلة القادمة.
وتمنى عمر كمال أن تنال أغنية "تحيا للجيش الأبيض" إعجاب الجمهور، خاصةً أنها تحية تقدير وتكريم للجسم الطبي الذي يُحارب فيروس كورونا في مصر ومختلف الدول العربية.
وتصدر أغنية "تحِيا للجيش الأبيض" على طريقة الفيديو كليب من إخراج المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويرها في استديوهات النجم العراقي ماجد المهندس في القاهرة واستديوهات فادي حداد في لبنان.
أغنية "تحِيا للجيش الأبيض" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف.
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