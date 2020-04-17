الليلة.. حفل غنائي "أون لاين" لفريق كايروكي

يستعد الفريق الغنائي الشهير "كايروكي"، لإحياء أولى حفلاته الغنائية "أون لاين"، وذلك منذ بداية "العزل المنزلي" للوقاية من وباء كورونا المستجد.
يذاع الحفل الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً، على قناة إحدى شبكات المحمولالكبرى في مصر، وقد أعلن الفريق عنها منذ أيام عدة، وطالب جمهوره باختيار أحب الأغنيات لهم ليقدموها مباشرة في الحفل.
يذكر أن آخر إصدارت كايروكي الغنائيةكانت من خلال ألبوم "أبناء البطة السوداء" الذي تم طرحه العام الماضي، ولاقى نجاح جماهيري كبير ونسبة استماع عالية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتضمن 7 أغنيات منهم "انا السيجارة، كان لك معايا، يا أبيض يا أسود، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا الصوت".
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