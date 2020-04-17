غدًا.. أكبر تجمع لنجوم العالم "أون لاين"

في حدث فريد من نوعه، يجتمع نجوم العالم الفني في أكبر حفل غنائي "أون لاين" بمشاركة الفنانة العالمية "ليدي جاجا"، وذلك تبعاً لمبادرة "معاً في المنزل".

يجمع الحفل أبرز النجوم في عالم السينما والغناء والرياضة

والإعلام أبرزهم"بيلي أيليش، ديفيد بيكهام، إلتون جون، كيري واشنطن، شاه روخان، ستيف مارتن، مالوما، ليزو، صابرينا إيلبا، كريس مارتن"، ويقدم الحفل "ستيفن كلبرت، جيمي كيمل، جيمي فالون".

يعد البث هو الأول من نوعه لجمعه هذا الكم الهائل من الشخصيات المشهورة عالمياً في المجالات الفنية، والتمثيل العربي من الفنان حسين الجسمي، بهدف الترفيه عن محبيهم حول العالم في ظل ظروف العزل المنزلي التي تتبعها الكثير من دول العالم للوقاية من وباء كورونا المستجد.

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