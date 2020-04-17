فيديو.. نيللي كريم تروج لمسلسلها الرمضاني الجديد "بـ 100 وش"

نشرت الفنانة نيللي كريم، برومو دعائيًا لمسلسلها الرمضاني "بـ 100 وش"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
يشارك في المسلسل "آسر ياسين،لؤي عمران، علا رشدي، دنيا ماهر ،إسلام إبراهيم، تأليف أحمد وائل، عمر الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.
يذكر أن نيللي شاركت ف رمضان الماضي من خلال مسلسل "اختفاء"، مع مجموعة كبيرة من نجوم الدراما منهم "محمد ممدوح، هشام سليم، بسمة، محمد علاء، رانيا منصور"، تأليف: أيمن مدت‘ إخراج: أحمد مدحت.
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