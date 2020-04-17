أحمد زاهر يشارك في أوبريت "إحنا قدها"

أعلن الفنان أحمد زاهر عن مشاركته في الأوبريت الغنائي "إحنا قدها" بمشاركة عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر زاهر الصورة الدعائية للأوبريت وعلق عليها قائلًا:"قريبًا أوبريت "إحنا قدها"، أغنية

الأوبريت من كلمات: عماد الأسعد، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: حمزه الغازي.

يشارك في الأوبريت مجموعة غنائية مميزة "دنيا بطمه، شيراز، أيمن زبيب، أمير دندن ماهر، أحمد عمار الكوفي، مراد ملحم، سامي باي"، ويهدف

بتوجيه رسالة طمأنينة للعالم أجمع في ظل الظروف العصيبة لتي يعيشيها جراء وباء كورونا المستجد.

يذكر أن زاهر يشارك في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "البرنس" ويشاركه البطولة محمد رمضان، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، ومن تأليف وإخراج: محمد سامي.