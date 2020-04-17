بالفيديو- كارمن لبس تطرح قضية الدولار والغلاء المعيشي من جديد

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​ صرختها بسبب غلاء المعيشي وصرف سعر الدولار بحسب سعره السابق 1500 ليرة لبنانية في وقت يباع الدولار لدى الصيارفة بأكثر من ذلك بكثير.

ونشرت كارمن لبس فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تناشد من خلاله المسؤولين والمعنيين لحلّ أزمة الدولار التي يعاني منها جميع الذين يملكون حسابات بالدولار في المصارف.

وأشارت لبس الى أنها بحاجة الى استخدام أموالها ورفضت أن تستلم أموالها بالدولار مقابل 1500 ليرة لبنانية، معتبرة أن هذه العملية هي سرقة بحق المواطن.



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