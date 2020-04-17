فرقة أدونيس تستعيد نشاطها وتباشر بـ"ثقب أسود"

ميرنا وليد - بيروت - إنطلقت فرقة "أدونيس" في كتابة وتسجيل ألبومها المقبل، وضمنها أغنية "​ثقب أسود​"، وهي أول تجربة للفرقة في اللغة العربية الفصحى، بعد تأجيل جولتها العربية التي أعلنتها سابقاً في مطلع عام 2020، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

يقول أنطوني أحد أعضاء الفرقة في بيان: "الأغنية تشبه فيلم سينمائي قصير، فيها الكثير من التقلبات والمفاجآت الموسيقية، وتروي قصة عشيقان يحاولان الهروب إلى كوكبٍ آخر مع إقتراب نهاية العالم".

ويضيف:" كتبت كلمات الأغنية في نيويورك عندما كان مرض الكورونا يبدأ بالتفشي حول العالم. جو الأغنية يعكس كل الهواجس التساؤلات التي كنت أعيشها مع بداية هذه الأزمة".

ويشير أنطوني الى أن "تسجيل هذه الأغنية كان تحدي كبير بسبب الحجر المنزلي، فلجأنا إلى تسجيل مقاطعنا في المنازل، ثم قام الموزع سليمان دميان بجمعها لتصبح أغنية منسجمة."

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