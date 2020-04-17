تفاصيل مقلب رامز جلال واسماء بعض ضيوفه

ميرنا وليد - بيروت - كعادة كل سنة قبيل انطلاق برنامج مقالب ​رامز جلال​ يتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي العديد من الأخبار حول مقالب رامز وضيوفه في شهر رمضان المبارك ويشار الى أن المقلب يدور حول سائق سيارة يعاني من تعب جسدي شديد ويبدو عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا حينها يشعر الضيف بالقلق الشديد وتبدأ الحلقة في تطور الأحداث ولن يظهر رامز إلا في نهاية الحلقة.

ويستضيف رامز جلال أصدقائه الممثلين والفنانين معتقدين أنه برنامج حواري مثل أي برنامج آخر رامز مجنون هو الاسم الرسمي الذي قام بإختياره رامز لبرنامجه ومن أبرز ضحايا رامز مجنون ياسمين عبد العزيز التي تظهر نادراً في البرنامج ومن ضحايا رامز ياسمين صبري ومن الفنانين المهرجانات الجدد حسن شاكوش و حمو بيكا وعمر كمال و لاعبي كرة القدم كهربا ورمضان صبحي وطارق حامد.

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