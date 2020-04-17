بالفيديو- نوال الزغبي: "ناس كثيرة مزيفة"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ فيديو من استيديو أثناء تسجيلها أغنية "إتحاربت" وهي تتر مسلسل "سلطانة المعز" بطولة الممثلة المصرية غادة عبد الرازق الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل .

وظهرت في الفيديو تغني "ناس كثيرة مزيفة" وعلّقت على الفيديو "ناس كتير مزيفة... "إتحاربت" رمضان من اجواء الاستديو نوال الزغبي سلطانة المعز".

وفي منشور آخر ظهرت في صورة مرتدية فستاناً أسود من الجلد، يذكر أن الأغنية سيتم اصدار العمل خلال الأيام المقبلة، قبل انطلاق السباق الرمضاني المقبل.

ويعد تعاون نوال وغادة الأول بينهما، بعد النجاح الكبير الذي حققته نوال في السنوات السابقة في مصر من خلال شارة "الناس العزاز" لمسلسل "لأعلى سعر".

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