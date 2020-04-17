ميرنا وليد - بيروت - نبّه الممثل المصري كريم فهمي متابعيه عن حساب مزيف ينتحل صفته ويتحدث باسمه عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي وأكد أنه لا يملك حساباً على ذلك التطبيق.

ونشر فهمي، صورة عن حساب المزيف الذي يحمل اسمه، وعلّق قائلاً: "الأكونت ده بيتكلم باسمى، أنا معنديش أكونت لحد دلوقتى، ولو سمحتوا اللى بيفهم فيه يعمل ريبورت ضرورى جدا".

من ناحية أخرى، يشارك كريم فهمي، الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، في مسلسل "ونحب تاني ليه" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2020، ويشاركهما البطولة شريف منير، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وآخرين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- حساب مزيف ينتحل صفة كريم فهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.