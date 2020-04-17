ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل الأميركي ​بريان دينيهي​ الفائز بجائزة غولدن غلوب عن عمر يناهز 81 عاماً في ولاية كونيتيكت.

وسبق أن شارك دينيهي في أكثر من 40 فيلماً سينمائياً أشهرها دوره كعمدة المدينة الذي تسبب في سجن النجم العالمي سيلفيستر ستالون بالجزء الأول من سلسلة أفلام "رامبو".

واشتهر دينيهي بقدرته على تجسيد شخصيات الأخيار والأشرار على حد سواء.

كذلك شارك دينيهي في عدد من الأعمال المسرحية ليتم إدراجه ضمن قائمة مشاهير المسرح الأميركي عام 2010.

ونعى ستالون دينيهي في منشور على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي واصفاً إياه بالممثل "الرائع" الذي ساعده كثيراً على بناء شخصية رامبو بسبب خبرته في المشاركة بحرب فيتنام. وقال ستالون: الممثل العظيم براين دينهي توفي.. هو ببسلطة كان مؤديا مذهلا وكان ايضا خبيرا بفييتنام ولقد ساعدني كثيرا في بناء شخصية رامبو. العالم فقد ممثلا عظيما".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الممثل بريان دينيهي ..ماذا قال عنه سيلفيستر ستالون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.