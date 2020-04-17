هذه الصورة لسارة علي خان تثبت أنها ولدت لتكون نجمة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة سارة علي خان لإثارة إعجاب جمهورها مرة أخرى عبر فيلمها Coolie No.1 مقابل أمام النجم الشاب فارون داوان Varun Dhawan . الفيلم نسخة جديدة من فيلم قديم للنجمة كاريسما كابور وجوفيندا “Coolie No.1”.

تم تأجيل الفيلم الذي كان من المقرر عرضه في الأول من مايو بسبب انتشار الفيروس التاجي الجديد. صحيفة “هندوستان تايمز” نشرت مؤخرًا صورة لطيفة لسارة ولا يمكنك تفويتها!

سارة علي خان التي حرصت على تقديم دعمها لصندوق الإغاثة ؛ وحثت الجميع على القيام بواجبهم، ظهرت في هذه الصورة في ترتدي ملابس تقليدية مع المجوهرات المذهلة وكانت تبتسم.

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تصدرت خان ابنة النجم الكبير سيف على خان وأمريتا سينج، عناوين الصحف مؤخرًا عندما انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتهنئة جمهورها وتقديم أفضل تمنياتها لمعجبيها وأصدقائها بمناسبة عيد الفصح.

كتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وشاركت صورة لنفسها حيث يمكن رؤيتها وهي ترتدي فستانًا أسودًا رائعًا وتضع إصبعها على شفاهها ذي أحمر الشفاه الرائع.

على صعيد العمل، ستظهر سارة في النسخة الجديدة من فيلم Coolie No.1 مع الفيلم يضم فارون داوان وجافيد جيفري و باريش راوال في أدوار محورية. ومن المقرر عرض الفيلم في مايو من هذا العام.