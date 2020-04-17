هذه هي الطريقة التي تمضي بها راديكا مادان وقتها في الحجر الصحي.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

نجحت الفنانة راديكا مادان في صنع اسم لنفسها في بوليوود من خلال اختياراتها من الأفلام والعروض الرائعة. الممثلة تحظى بشعبية كبيرة أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تحظى بمتابعة ضخمة من المعجبين.

انتقلت راديكا مؤخرًا إلى حسابها الشخصي بموقع التولاصل الاجتنماعي Instagram لمشاركة صورة مذهلة عن نفسها مع معجبيها. في الصورة ، شوهدت تقف بوضعية أنيقة أمام الكاميرا.

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لكن الذي لفت انتباه متابعيها أكثر من صورتها الجميلة، كان كسفها عن أحب شيء اليعها فبي أوقات العزل الصحي الا وزهو المطبخ بمأكولاته.

كانت راديكا قد رفعت دعوى قضائية بسبب إجراءات الحجر الصحي، حيث انها كانت بعيدة عن والديها. لقد شاركت مؤخرًا صورة مكالمة الفيديو معهما.

في سياق أخر، استطاعت راديكا حصد العديد من حالات الاشادة والثناء بسبب دورها في فيلمها الأخير، ” ميديم انيرجي” الذي لعب بطولته النجم الكبير عرفان خان و كارينا كابور خان . وبصرف النظر عنهم ، ظهر في الفيلم أيضًا ديمبل كاباديا ، بانكاج تريباثي و ديباك دوبريال في أدوار رئيسية.