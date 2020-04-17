الفنان عياش شارما عن أسماء طفليه: مسلم ولقب هندوسي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قبيل الإعلان عن الحظر الصحي في الهند، أخذ النجم سلمان خان عائلته الكبيرة إلى مزرعة بانفيل. وما كان من المفترض أن يكون عطلة نهاية الأسبوع ، تحول في نهاية المطاف إلى عطلة لمدة شهر.

عياش شارما الفنان الهندي وزوج شقيقة سلمان خان، موجود أيضًا في المزرعة ويستمتع بوقته مع عائلته. قام الممثل مؤخرًا بالتحدث عن قضاء وقته في الحجر الصحي مع أطفاله ، أهيل وابنته آيات.

Advertisements

في مقابلة مع صحيفة ETimes ، قال شارما أنه يقضي وقته بممارسة هوايته في الزراعة مع ابنه أهيل. وعن الأمر يقول “لقد نشأت في هيماشال ، كنت أقضي الكثير من الوقت في القيام بهذه الأشياء.

وأضاف ممثل Loveyatri خلال مقابلته “أعتقد أنه أمر مثالي جدًا لأطفالك. في مومباي ، لا تتاح لك الفرصة للقيام بهذه الأشياء. اعتقدت إنها طريقة جيدة للتواصل مع الأهل . لقد حصدنا الطماطم ، وحاولنا صنع حساء الطماطم. علمته أن الزراعة ليست بهذه السهولة ، لكنها لا تزال ممتعة!

عندما سُئل عن فكرتهم عن تسمية أطفالهم ، قال شارما إنهم يريدون أن يكون لأطفالهم اسم مسلم ولقب هندوسي، “عندما كنت مسافرًا إلى لندن، قابلت شخصًا اسمه اهيل Ahil واعتقدت أنه اسم فريد جدًا واتضح أنه يعني الأمير الشرعي باللغة الفارسية وكان ذلك رائعًا للغاية”، “نعتقد في العلمانية لذلك أردنا أن يكون لأطفالنا اسم مسلم أول ولقب هندوسي”.