إسعاد يونس: أخدت طاقة حب أعيش عليها باقي عمري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية إسعاد يونس رسالة شكر لكل من هنئها بعيد ميلادها.

إسعاد كتبت، على حسابها الخاص على موقع”انستجرام”، بقولها: “في يوم عيد ميلادي اخدت منكم يا أحبابي وأصحابي نفحة أمل وطاقة حب أعيش عليهم اللي باقي من العمر”.

الفنانة المصرية أضافت: “ماتحرمش يا أغلي الناس، ربنا يديمكم عليا نعمة، كتر خيركم #إسعاد_يونس #صاحبة_السعادة”.

وكان فريق عمل برنامج “صاحبة السعادة” قد حرص على الاحتفال بعيد ميلاد مقدمة البرنامج الفنانة إسعاد يونس، وذلك على الرغم من ظروف الحظر والعزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

فريق عمل البرنامج احتفلوا بعيد ميلاد إسعاد يونس أون لاين، حيث قاموا بعمل مقطع فيديو يقوم من خلاله كل منهم بتوجيه رسالة تهنئة لإسعاد.

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الفنانة المصرية نشرت مقطع الفيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “عيد ميلاد صاحبة السعادة، أسرة فريق عمل صاحبة السعادة تحتفل بعيد ميلادها بعد أن منعهم الحظر من الاحتفال في البلاتوه”.

والفنانة إسعاد يونس من مواليد 12 إبريل عام 1950، اي أنها تبلغ من العمر حاليا 70 عاما.

وكانت الفنانة المصرية شيريهان قد حرصت على توجيه تهنئة خاصة لضرتها إسعاد، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “كنتي ولازلتي وستظلي أنتي أنتي وإلى الأبد #صاحبة_السعادة”.

الفنانة المصرية أضافت: “كل سنة وأنتي طيبة، كل عام حَبيبَتي وأنتي الإنسانه الغالية الجميلة المبدعة #إسعاد_يونس الرائعة.. #HappyBirthday”.

إسعاد يونس ردت على تهنئة شيريهان لها، بتغريدة نشرت خلالها صورة لقلب كتب فيه: “I love you”، وأرفقته بتعليق قالت فيه: “بحبك يا شيري”، لتنهال عليها تعليقات التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.