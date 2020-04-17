رامي عياش يهنئ فارس كرم بزفافه.. هل هي دعوة للصلح؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الأمور الخلافية بين المطرب اللبناني فارس كرم ومواطنه الفنان رامي عياش قد وضعها الأخير على طريقها إلى الحل.

"فرحني بصدق خبر زواج فارس كرم.. من القلب الله يهنيك وتشوفوا أيام حلوة"، بهذه الكلمات توجه رامي عياش بالتهنئة إلى فارس كرم بعدما قرر أخيرا دخول القفص الذهبي وتمكنت إحدى الفتيات من احتلال قلبه.

وربما تكون تهنئة رامي عياش بمثابة دعوة للصلح وإنهاء الخلاف والخصام الذي استمر طويلا بينهما بعد حرب كلامية بين النجمين اللبنانيين.

وبدأت قصة الخلاف عندما حل فارس كرم ضيفا عبر أحد البرامج الإذاعية، وعلق ردا على سؤاله حول رأيه بتجربة الفنان رامي عياش التمثيلية في مسلسل "أمير الليل"، بالقول: "شو بدكن تعلقوني معو!"، وسرعان ما رد رامي عياش بتغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على تويتر جاء فيها: "كيف بدي نام بعدما المغني صاحب الأغاني العميقة والصوت العبقري والإبداع الفني بدو يعطي رأيه فيي"، وهو الأمر الذي استدعى فارس كرم إلى نشر تغريدة اعتبرها بمثابة رد على ما وجه إليه قائلا: "مظبوط إِنَّك تنكة مصدّاية ... ولد سئيل".

Advertisements

وفي وقت تفاقم الخلاف، قالت العديد من المواقع الإخبارية إن هذه الحرب الكلامية التي اشتعلت وتيرتها بين النجمين اللبنانيين هي نتيجة تراكمات تعود لسنوات مضت، وذلك يوم خلافهما في مهرجان "سوق واقف" بالعاصمة القطرية الدوحة، عندما أعلن كرم يومها دعمه لعودة الفنان المعتزل فضل شاكر إلى الساحة الفنية، ما أثار غضب عياش، الذي اعتبر أن هذا التصريح موجه ضده، خاصة بعد أن وصفه شاكر بأنه "تنكة مصداية؟".

وبالعودة إلى زواج فارس كرم الذي عُرف بأنه أشهر عازب في الوسط الفني اللبناني، ففي التفاصيل فإن كرم أقام منذ أيام حفل زفاف بسيطا في مسقط رأسه جزين جنوب لبنان، وأن العروس التي اختارها فارس لتكون شريكته هي معلمة تعمل في إحدى مدارس جزين واسمها، هبة عزيز وتبلغ من العمر 35 عاما.

وأشارت الأخبار المتداولة إلى أن حفل الزفاف اقتصر على العائلة فقط، وأن عقد الزواج تم في كنيسة البلدة سان جوزيف واختار فارس زوج أخته ليكون إشبينا له أثناء عقد مراسم الزفاف بينما قام الأب إلياس أبو راشد بتكليل فارس كرم، لينتقل بعدها العروسان لتناول العشاء عند شقيقته مادونا.