هل تفكر كلوي كارداشيان بالإنجاب من حبيبها السابق الذي خانها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أخذت علاقة النجمة الأمريكية كلوي كارداشيان وحبيبها السابق ووالد ابنتها، تريستان تومبسون منحنى جديدا تم الكشف عنه خلال الحلقة الأخيرة من الموسم الحالي لمسلسل تلفزيون الواقع Keeping Up with the Kardashians.

وتحدثت كلوي وحبيبها السابق لاعب كرة السلة عن إمكانية إنجاب شقيق لابنتها "ترو" التي تبلغ من العمر عامين، وفقا لمجلة "بيبول".

وأثناء قيامها بضبط ألعاب "ترو" القديمة في منزل تومبسون، أقترح لاعب كرة السلة عدم التخلص من الألعاب، قائلا:"ماذا يحدث إذا كان لدينا طفلة أخرى؟.. هل علينا أن نشتري ألعابا مرة أخرى".

ووجهت إليه كلوي سؤالًا على الفور:" من الذي سينجب فتاة أخرى منك؟"، ليجيب قائلاً: "اسمعي، أنا أقول فقط، ترو تحتاج إلى شقيق أو شقيقة".

ودفع ذلك لأن تقول كارداشيان له أنها من الممكن أن تلجأ للتقليح للإنجاب مرة أخرى، مضيفة:" قد أحتاج إلى استعارة بعض الحيوانات المنوية أو الحصول على البعض منك.. سنكتشف ذلك لاحقًا".

وبالرغم من مناقشتهما إمكانية وجود طفل آخر في المستقبل البعيد، فتواجه كلوي كارداشيان مشكلة كبيرة تتمثل في كيفية مشاركة حضانة "ترو" خلال موسم كرة السلة لتومبسون.

وعبرت كلوي أثناء حديثها مع والدتها كريس جينر عن أن تقسيم الرعاية كان أصعب شيء واجهته على الإطلاق.

كانت قد قسّمت كارداشيان وقتها بين لوس أنجلوس وأوهايو لقضاء بعض الوقت مع تومبسون خلال موسم كليفلاند كافالييرز، إلا أنه بعد انفصالهما سيكون الأمر مختلفًا.

ويعد ذلك هو الموسم الأول الذي تعيشه بعيدًا عن تريستان، فكانت عادة تذهب إلى كليفلاند، وعبرت كارداشيان، 35 سنة، عن قلقها بشكل خاص من فكرة إرسال ابنتها على متن طائرة إلى كليفلاند بدونها.

كانت قد أشادت كلوي كارداشيان بتريستان تومبسون، بعد مرور عام كامل على خيانته لها مع عارضة الأزياء جوردن وودز.

ووصفت كلوي اللاعب بأنه شخص عظيم خلال ظهورها في مقابلة جديدة مع المحامية "لورا فاسر" في برنامج Divorce Sucks.

وقالت كلوي عن تومبسون: "أعرف أن والدها شخص عظيم، وأعرف كم يحبها ويهتم بها لذلك أريده أن يكون هنا".

انفصلت كلوي وتريستان، 29 عامًا، العام الماضي بعد تقارير عن خيانته لها مع عارضة الأزياء جوردين وودز، كما تردد أن لاعب كرة السلة خانها أيضا عام 2018 بينما كانت حاملًا في ترو.