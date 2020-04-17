زينة مكي: أسهر طويلا لمشاهدة الأفلام.. وأعيش في عزلة تامة عن البشر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة اللبنانية زينة مكي تفاصيل يومياتها داخل الحجر المنزلي المُتبع في معظم دول العالم للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مكي في حديث لها مع تلفزيون دبي إنها تعيش في منزلها ضمن عزلة تامة عن البشر حيث لا تتقابل مع أحد غير أمها بالإضافة إلى قضاء الوقت مع حيوانها الأليف الذي تنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة بأن الحجر المنزلي دفعها إلى إعادة ترتيب غرفة الملابس الخاصة بها وتصميمها وتنظيمها من جديد، مضيفة أنها تحاول الاستفادة من قتها في المنزل بكل تفاصيله لدرجة أنها وصلت إلى مرحلة عدم النوم والسهر الطويل من أجل مشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تحبها عبر منصة نتفليكس.

وأكدت الفنانة اللبنانية على حرصها الشديد باتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، واهتمامها بكل التفاصيل الصحية بدءاً بضرورة غسل يديها باستمرار وتجنب لمس وجهها، وضرورة وضع الكمامة ولبس القفازات عند الخروج من المنزل والتعقيم بشكل كامل للأشياء التي تشتريها عند العودة للمنزل.

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دراما 2020

من جانب آخر وعلى الصعيد الفني، تشارك الفنانة زينة مكي في مسلسل "دانتيل" الذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل، وهو من إنتاج شركة إيغل فيلمز، سيناريو وحوار سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، إخراج المثنى صبح، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية منهم محمود نصر، سيرين عبد النور، سلوم حداد، حيث تؤدي فيه مكي شخصية "نادين" التي كانت قد وصفتها مسبقاً بـ "الشخصية المختلفة التي لا تخلو من الجنون"، ويحكي المسلسل قصة ثنائي مشوقة وغريبة من نوعها في قالب رومانسي اجتماعي ملفت يطرح قصة حب مختلفة مع قصص اجتماعية متنوعة تطال كل عائلة، والعمل مستوحى من مسلسل إسباني.

وكانت مكي قد شاركت في مسلسل "ما فيي" الموسم الثاني الذي يعرض حاليًا في حلقاته الأخيرة، وجسدت فيه شخصية "يمنى" ابنة العائلة المتمردة، والتي تحب الحياة بطريقتها بعيداً عن تقاليد أسرتها والتي تقتل مع بداية حلقات الجزء الثاني، وهو دراما رومانسية من إنتاج الصبّاح إخوان ومن كتابة كلوديا مرشليان، وإخراج رشا شربتجي وبطولة نخبة من النجوم من سوريا ولبنان منهم معتصم النهار وفاليري أبو شقرا ونادين خوري وبيير داغر و إلسا زغيب ووسام صباغ وغيرهم.