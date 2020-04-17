تامر حسني يروج لأوبريت "أنت أقوى" لدعم الأطباء

روج الفنان تامر حسني لأوبريت "أنت أقوى" لدعم الأطباء، وذلك من خلال صورة نشرها على حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري" . واحتوت الصورة على إعلان الأوبريت في أحد شوارع القاهرة، وعلق تامر حسني على الصورة قائلا: انت اقوي. الأوبريت يضم نجوم الصف الأول من عدة دول عربية يشارك فيه من القاهرة الكينج محمد منير والنجم تامر حسني، ومن المغرب الديفا سميرة سعيد، ومن لبنان نجمة المسرح كارول سماحة والنجم وائل جسار، ومن تونس النجم صابر الرباعي. Advertisements قد يهمك أيضا: اتهام لتامر حسني بالتخلي عن صديقه في آخر أيامه بصورة من "عمر وسلمى" تامر حسني يوضح حالته في العزل المنزلي

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