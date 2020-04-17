رسالة مؤثرة من سلاف فواخرجى بعد رؤية والدتها فى المنام

أعربت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، عن سعادتها برؤية والدتها الكاتبة والأديبة الراحلة ابتسام الديب فى منامها بعد نحو عامين من وفاتها، قائلة: "الوقت هو أمى، ودقات الساعة هى دقات قلبى عند زيارتها لى فى المنام".

وكانت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، أحيت مؤخرا ذكرى مرور 13 عاما على رحيل شقيقتها منى، مؤكدة أن الموت هو الحقيقة الوحيدة الموجودة فى حياتنا.

ونشرت سلاف، عبر حسابها على إنستجرام، صورة قديمة لها مع شقيقتها وأولادها، صحبتها بتعليق "13 سنة على رحيلك يا أختى منى، اشتقتلك كتير، الموت هو الحقيقة الوحيدة بحياتنا، واللى منرضى فيها بس مابدنا نصدقها، تفاصيل مابتنسى وكأنها مبارح".

وكشفت سلاف، كواليس تصوير الصورة، قائلة: "كنا عم نصور (يوم ممطر آخر)، معظم الأوقات بشغلنا بيكون ساكنّا الوجع، ومكملين الحمد لله".

من ناحية أخرى وجهت النجمة السورية سولاف فواخرجى رسالة طويلة لمتابعيها لضرورة التعامل بجدية وحذر فى أزمة تفشى فيروس كورونا الحالية التى ضربت عدد كبير من دول العالم، قائلة عبر حسابها بموقع "انستجرام": "لازم نتعامل بجدية أكبر مع الكارثة البشرية الحالية كورونا، بعيدا عن نظريات المؤامرة وتحليلها وتفنيدها".

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وتابعت "الكارثة اللى عم نعيشها أمر واقع مافينا نغض البصر عنه ولا نتكبر عليه وكل يوم قدام عيوننا عم ينصاب ويموت عشرات ومئات أحيانا بكل العالم، موعيب نخاف وبالوقت الحالى شجاعة انو نخاف، ومسؤولية انو نخاف، ووعى وثقافة وعاطفة كمان، طبعا أكيد مو لدرجة الهلع، كرمال نعرف نتصرف بعقلانية وبحكمة كل شخص فينا بيأثر، وكل واحد فينا مسؤول لإنقاذ حالنا وإنقاذ عائلتنا واللى بنحبهم واللى ما بنحبهم".

وأضافت سلاف: "كلنا سوا حاليا بمركب واحد، يابننجو يا بنغرق.. ويا بنقود السفينة بهدوء وببطء وبعقل وبتروى ولو طال الطريق شوى، يا بنقود بسرعة وبجنون وبرعونة.. والكل بروح.. ببساطة.. العقل عقلنا والمسار نحنا اللى منحدده".

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