كارمن سليمان تغني وتلبي طلبات جمهورها الجمعة

القاهرة – لايف ستايل
أعلنت الفنانة كارمن سليمان، عن لقاء سيجمعها لجمهورها، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على تطبيق أنغامي.
ونشرت كارمن، بوستر لها يحمل التفاصيل، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "هنسهر مع بعض النهاردة، وهنغني مع بعض.. مستنية أسئلتكوا وطلباتكوا.. كارمن مع أنغامي".
وكانت نجمة آراب ايدول كارمن سليمان، قد نجت مؤخرا من بتر أصبعها أثناء تواجدها داخل منزلها التزاما بالحجر المنزلي، وأكد زوجها الملحن مصطفى جاد، أن الواقعة حدثت بسبب الحسد، واتهم أصحاب النفوس المريضة بأنهم السبب وراء ما تتعرض له أسرته.
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