بعد زيارتها أحد الأضرحة.. زوجة رئيس وزراء اليابان تتسبب في أزمة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت آكي آبي، زوجة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لانتقادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تقرير ذكر أنها زارت ضريحا الشهر الماضي مع نحو 50 شخصا، الأمر الذي يزيد السخط الشعبي تجاه آبي بسبب أسلوب إدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما جاء في “سكاي نيوز” قال منتقدون إن نسبة تأييد رئيس الوزراء تأثرت، بسبب ما يشاع عن “استجابة متأخرة” لجائحة كورونا، واتهامات بأنه بدا غير مكترث لحجم الأزمة في منشوراته على مواقع التواصل.

آكي زوجة آبي، أصبحت موضوعا رائجا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” في اليابان، حيث جرى إعادة نشر تغريدات تضم اسمها أكثر من 17 ألف مرة، بعدما ذكرت مجلة أسبوعية أنها زارت ضريحا جنوب غربي اليابان في 15 مارس، في خرق لقواعد العزل والتباعد الاجتماعي الخاصة بكورونا.

Advertisements

وكان ذلك بعد نحو أسبوعين من إصدار زوجها أمرا بإغلاق المدارس، ومطالبته منظمي الأنشطة والفاعليات بتقليصها أو إلغائها، لكن قبل إعلانه حالة الطوارئ.

ووفقا لـ”رويترز” فإن مكتب رئيس الوزراء الياباني لم يرد على طلب للتعقيب، كما لم يتسن للوكالة التواصل مع متحدث باسم آكي.

استطلاع للرأي نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، كشف أن شعبية حكومة آبي تراجعت إلى 39% بانخفاض 4 نقاط مئوية.. وقال 75% من المشاركين في الاستطلاع إن إعلان آبي الطوارئ في السابع من أبريل “جاء متأخرا جدا”.

آكي آبي، التي كثيرا ما تثير الجدل، كانت قد تعرضت لانتقادات بعد نشر صور لها أثناء مشاركتها في مشاهدة تفتح زهور الكرز، رغم مطالبة الناس بالبقاء في المنازل، لكن آبي دافع عنها وقال إنه كان تجمعا خاصا في أحد المطاعم.